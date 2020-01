A carregar o vídeo ...

Quique Setién, novo treinador do Barcelona, admitiu esta quarta-feira ainda não estar ciente do que representa treinar um jogador como Lionel Messi, um dos melhores do Mundo. Porém, apesar da admiração, o técnico espanhol, de 61 anos, atira: "Cada um tem o seu lugar". [Vídeo: Omnisport]