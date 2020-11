Casa de Paulo Fonseca foi assaltada e o Shakhtar resolveu ajudar... com um novo sistema de segurança

A carregar o vídeo ...

No final de outubro, dias antes do jogo da Roma com o CSKA Sofia para a Liga Europa, a casa de Paulo Fonseca foi assaltada e os ladrões roubaram três relógios no valor total de 100 mil euros. A história chegou à Ucrânia e o Shakhtar Donetsk, antigo clube do técnico português, resolveu ajudá-lo. Num vídeo publicado no Instagram, Darijo Srna, antigo jogador de Paulo Fonseca e atual adjunto de Luís Castro no Shakhtar, anunciou que o clube ucraniano vai enviar um sistema de segurança ao técnico português para evitar novo ataque. E Srna até faz uma apresentação detalhada do produto... [Vídeo: Instagram Shakhtar Donetsk]