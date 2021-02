Shapovalov irritado com 'nega' do árbitro: «Vou mijar-me nos calções...»

A carregar o vídeo ...

O canadiano Denis Shapovalov protagonizou na segunda-feira um momento insólito na partida de abertura do Open da Austrália, diante de Jannik Sinner. Tudo por causa da recusa do árbitro em permitir-lhe a ida à casa de banho. Insatisfeito com a nega, o canadiano atirou um bem audível "vou mijar-me nos calções". Depois do encontro, que venceu em cinco sets, deu a sua visão da situação e criticou a regra. "É a regra mais estúpida. Devo ter a bexiga mais pequena da história, porque tenho de mijar a cada set. Tenho de me hidratar ao máximo antes do jogo, por isso tenho de ir à casa de banho, logicamente", justificou o tenista, que apesar da 'birra' teve mesmo de esperar...