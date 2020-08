A carregar o vídeo ...

O skater português Gustavo Ribeiro, número 3 do ranking mundial, vestiu a camisola do RB Leipzig e deu a conhecer Lisboa. Do Padrão dos Descobrimentos ao Estádio da Luz, para onde está marcada a final da Liga dos Campeões. Esta quinta-feira, a formação germânica defronta o Atlético Madrid, no Estádio de Alvalade , nos quartos de final da Champions (20 horas).