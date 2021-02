Sheffield United-Chelsea: Rüdiger queria atrasar a bola mas acabou por marcar na própria baliza

Antonio Rüdiger, defesa-central do Chelsea, controlava uma bola sem grande perigo quando um avançado do Sheffield United se aproximou e obrigou o jogador dos blues a atrasar a bola. O problema é que o mesmo não viu que Mendy, o guarda-redes do Chelsea, já se encontrava adiantado, acabando por colocar o esférico na própria baliza. Sigao jogo em direto. [Vídeo: VSports]