Sheffield Wednesday sobe à 2ª Divisão inglesa com final memorável: golo aos 120'+3 decidiu tudo!

Um Estádio de Wembley esteve repleto para assistir a uma ascensão diante do Barnsley que se revelou memorável. Depois de recuperar de 4 golos de desvantagem na eliminatória anterior , ante o Peterborough United, o Sheffield Wednesday confirmou esta segunda-feira a subida à 2ª divisão inglesa com um golo aos 120'+3! Nos derradeiros segundos do prolongamento, Josh Windass vestiu a capa de herói e deu o Championship à formação inglesa. [Sky Sports]