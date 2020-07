Shopping brasileiro cria inovador sistema 'drive-thru': carros entram nos corredores e param à frente das lojas

A carregar o vídeo ...

A pandemia de Covid-19 levou à implementação de vários serviços de 'drive-thru' para as mais variadas atividades, desde a cultura ao desporto, mas aquilo que nos chega do Brasil é algo que, confessamos, nunca tínhamos um visto. Um centro comercial de Botucatu, na zona de São Paulo, decidiu criar um 'drive-thru' no interior do próprio espaço, permitindo que os carros andem pelos corredores enquanto fazem as compras. O procedimento inovador é explicado pela TV Globo, num vídeo no qual o repórter não esconde a sua surpresa pela medida inovadora. Se a moda pega vamos começar a ver carros a circular nos corredores do Vasco da Gama, Norte Shopping e afins...