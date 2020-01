'Shot milagroso' na NHL dá fortuna a adepto

A carregar o vídeo ...

Há dias de sorte e Patrick Proteau, um adepto da NHL e dos Montreal Canadiens, teve o seu momento, em pleno Bell Centre, durante a partida da sua equipa e os Detroit Red Wings. O 'shot milagroso' tinha de acertar o disco num abertura minúscula na baliza mas o mais extraordinário é que Patrick nunca jogou hóquei no gelo na vida e nem sequer sabia se devia pegar no stick com a mão direita ou com a esquerda. O tiro certeiro valeu ao adepto um cheque de 50 mil dólares...