Silas: «Condeno todos os atos de violência»

Silas foi instado, esta sexta-feira, a comentar as cenas de violência que aconteceram em Alvalade no passado fim-de-semana. Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting, foi agredido este domingo ao pontapé por pessoas identificadas com adereços da Juventude Leonina. A filha adolescente, que o acompanhava, foi cuspida e insultada também. Filipe Osório de Castro, vice-presidente do Sporting, também foi agredido.