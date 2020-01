A carregar o vídeo ...

Antes de dar-se por terminada a conferência de imprensa no final da vitóriado Sporting diante do Marítimo, Jorge Silas aproveitou para deixar uma mensagem sentida à família de Kobe Bryant, basquetebolista que morreu no domingo. "É uma lenda que nos deixa e um dos melhores que já vi no desporto", apontou.