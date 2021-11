A carregar o vídeo ...

Silas foi o convidado do programa Hora Record (CMTV) e comentou a lesão de Jovane - vai parar por um período entre um mês e meio a dois meses, pelo que só regressará à ação, na melhor das hipóteses, em janeiro do próximo ano. O técnico trabalhou com Jovane no Sporting na época 2019/20 e defendeu que a capacidade física e e de trabalho do jogador podem fazer a diferença na recuperação.