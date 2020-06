Uma noite para os jogadores do Vitória de Setúbal esquecerem. Já perto do apito final, uma entrada dura de Sílvio, ex-lateral-direito do Benfica, sobre Ouattara acabou com o defesa sadino expulso. Sílvio ainda pediu desculpa ao adversário, mas não evitou nova expulsão no Vitória de Setúbal. [Vídeo: VSports]