A carregar o vídeo ...

Diego Simeone abordou o futuro de João Félix, que não contará para Pochettino no Chelsea em 2023/24. Assumindo esse facto, o técnico do At. Madrid garante que o português terá de voltar à capital espanhola. "Se o João Félix não tem lugar no Chelsea, tem de vir para o Atlético Madrid e trabalhar connosco", referiu. [Imagens: Cadena Cope]