"Sintam-se em casa": as imagens da ação da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto na final da Allianz Cup

A Final Four 2023 da Allianz Cup, que se realizou no Estádio Municipal de Leiria, a 24 e 25 de janeiro, foi palco de mais uma etapa da campanha "Sintam-se em casa", lançada pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) e Liga Portugal, na Jornada 12. Uma forma diferente que levou várias famílias a viverem o futebol de forma diferente