«Sinto-me um parasita dentro do navio»: Português infetado com coronavírus está febril e pede ajuda ao Governo

O português infetado com coronavírus a bordo do navio cruzeiro "Diamond Princess" atracado em Yokohama, no Japão, confessou que se sente "um parasita dentro do navio, toda a gente se afasta". Numa videochamada em direto para a CMTV, o português revelou que "se sente cansado" e que a temperatura corporal subiu nas últimas horas, variando entre os 37.5 e 38 graus.