Sintonia e precisão: veja como a Ferrari troca 8 pneus de seguida na Arábia Saudita

A carregar o vídeo ...

O tempo que os pilotos perdem na mudança de pneus pode significar a diferença entre ganhar ou perder uma corrida de Fórmula 1, por isso o trabalho na box é sincronizado, preciso e com movimentos muito treinados. No Grande Prémio da Arábia Saudita, no último domingo, Carlos Sainz e Charles Leclerc apresentaram-se na 'garagem' quase de seguida, mas os homens da Ferrari estavam a postos e não falharam. (Vídeo Ferrari)