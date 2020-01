A carregar o vídeo ...

O encontro entre Parma e Roma, dos oitavos-de-final da Taça de Itália, foi interrompido pouco depois do recomeço, tudo por causa da entrada em ação do sistema de rega do Stadio Ennio Tardini, que decidiu começar a 'refrescar' os jogadores perante os 4 graus centígrados que se sentiam naquela cidade italiana...