«Sistemas de votação eletrónica são imensamente mais seguros do que os tradicionais»

Luís Amaral, vice-reitor da Universidade do Minho e engenheiro de sistemas e informática, está desde 2005 na vanguarda do voto eletrónico e pela internet. Aos 63 anos, acredita que as eleições devem adaptar-se ao modo de vida dos mais novos. No Sporting como no País. Entrevista Record a propósito da Assembleia Geral deste domingo, que vai deliberar sobre a proposta da direção de Frederico Varandas