Situação no Flamengo ferve e há quem deixe aviso por causa de Jesus: «É preciso abrir os olhos»

A situação interna do Flamengo que Jorge Jesus vai encontrar agora no seu regresso de férias não é a melhor. Depois de um dos diretores ter sido despedido e os adeptos já terem manifestado o seu descontentamento, o assunto na ordem do dia para os comentadores brasileiros não é apenas se o treinador português renova ou não, mas sim o "ambiente quente" que se vive no Mengão, como sublinha Pedro Ivo, da ESPN [Vídeo ESPN]