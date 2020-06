Skater brasileiro de 11 anos supera lendário Tony Hawk e entra para o Guinness

A carregar o vídeo ...

Chama-se Gui Khury, tem apenas 11 anos, e este domingo entrou para a história do mundo do skate, ao ser reconhecido pelo livro de recordes do Guinness como o primeiro da história a conseguir realizar a manobra 1080º na vertical. Para se ter noção do feito do miúdo brasileiro, o anterior máximo neste gesto era do lendário Tony Hawk, com 900º. E para dar ainda outra dimensão ao registo, de notar que o 1080º na vertical foi feito em plena pandemia, numa pista construída no quintal da casa da sua avó, em Coritiba.



Para lá deste recorde, Gui viu ainda ser-lhe reconhecido um outro, referente ao mais jovem de sempre a participar nos X-Games - foi no ano passado, em Minneapolis, no Minnesota, com 10 anos e 225 dias.