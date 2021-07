Skater brasileiro de 12 anos bate Tony Hawk e faz história com movimento nunca visto numa competição

A carregar o vídeo ...

O skater brasileiro Gui Khury, de apenas 12 anos, entrou esta sexta-feira para a história da modalidade, ao tornar-se no primeiro de sempre a conseguir completar um 1080 numa competição.Khury, que havia conseguido idêntica façanha há um ano num treino , alcançou este feito na prova de vertical dos XGames, em Vista, Califórnia (EUA), num evento no qual bateu o lendário Tony Hawk e onde conseguiu fixar o registo de ser o mais jovem de sempre a vencer uma competição no conceituado torneio.Fã de Tony Hawk, o pequeno Gui não escondeu a emoção pelo feito que havia alcançado e logo ali, segundos depois, abraçou o seu ídolo e não conteve as lágrimas.