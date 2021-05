A carregar o vídeo ...

A televisão britânica 'Sky' apanhou um dos membros da família Glazer, dona do Manchester United, e desafiou-o a deixar uma mensagem aos adeptos do clube, mas Avram Glazer reagiu com indiferença. A jornalista perguntava-lhe se os adeptos são "apenas clientes", se queria "deixar um pedido de desculpas", mas não obteve resposta. (Vídeo Sky)