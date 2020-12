'Sky Sports' fez um minuto de silêncio para ouvir bem alto o R25 de Alonso

A carregar o vídeo ...

Fernando Alonso deixou, esta sexta-feira, todos os amantes de Fórmula 1 deliciados. O piloto espanhol, que regressa à principal categoria no próximo ano, voltou a pisar o asfalto numa corrida de demonstração após a primeira sessão de treinos do GP de Abu Dhabi... com o seu R25. O antigo campeão do Mundo de F1 utilizou o carro que lhe deu o título mundial em 2005, precisamente no circuito de Abu Dhabi, para deixar os fãs da modalidade... de água na boca. A transmissão televisiva da 'Sky Sports' até prestou um minuto de silêncio para se fazer ouvir o barulho do motor. [Vídeo: 'Sky Sports']