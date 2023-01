Skyler Howes tentou dar show para o helicóptero e acabou... a sofrer uma queda

A carregar o vídeo ...

Líder da classificação das motos no Dakar'2023, o norte-americano Skyler Howes é um piloto que não perde uma oportunidade de dar espectáculo, ainda que por vezes a brincadeira lhe corra mal. Como ontem, na etapa 10, quando o piloto da Husqvarna aproveitou a passagem do helicóptero para mostrar a sua habilidade. O problema foi mesmo o que se seguiu. Menos mal que as dunas estavam 'fofinhas'. No final, a conta de Instagram do Dakar até decidiu brincar com a situação, dando ao vídeo uma 'roupagem' de... Super Mario.