Francisco Trincão continua a fazer por merecer uma oportunidade no 'onze' do Barcelona. Esta segunda-feira, o jovem extremo português mostrou estar mais perto de concretizar esse desejo com um 'slalom' magnífico durante a sessão de treinos matinais do clube. Veja o momento de 'magia' do ex-Sporting de Braga. [Vídeo: Twitter / Barcelona]