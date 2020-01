Smalling surpreende jovem adepto do Manchester United com... camisola da AS Roma

A carregar o vídeo ...

Chris Smalling, lateral inglês da AS Roma de Paulo Fonseca, surpreendeu, esta quarta-feira, um jovem adepto do Manchester United... com uma camisola da formação giallorossi. De visita àquela cidade italiana, o pai do menino apelou, nas redes sociais, ao internacional inglês para fazer uma pequena surpresa ao seu filho. Smalling não falhou ao convite e ofereceu uma camisola da AS Roma ao jovem. [Vídeo: Twitter / AS Roma]