Snooker: ex-namorados defrontaram-se no British Open e a cena... não foi bonita

A primeira ronda do British Open em snooker ficou marcada por um momento inacreditável no duelo entre Reanne Evans e Mark Allen. É que, para lá de terem entre si a paixão pelo snooker, Evans e Allen foram namorados durante três anos, têm uma filha em comum e, mesmo 13 anos volvidos, a relação entre ambos é tensa - há até ainda uma batalha pela custódia legal da filha de ambos.



Por isso, esta segunda-feira, antes do início do jogo entre ambos, ambos protagonizaram algo lamentável, com Reanne a recusar cumprimentar o adversário, o que levou a uma assobiadela de quem estava a ver o encontro.



No final, refira-se, Mark Allen venceu por 3-2 e deixou claro que não pretende voltar a defrontar a sua ex-namorada. "Foi horrível e não quero voltar a fazê-lo. (...) Mas para mim está feito, um jogo de snooker. Ganhei na primeira ronda do British Open e sigo em frente", disse.