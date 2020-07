A carregar o vídeo ...

Zlatan Ibrahimovic acabou com todas as dúvidas relativamente ao seu futuro. Este sábado o avançado sueco publicou um vídeo nas redes sociais com narração própria e imagens de vários momentos da carreira para garantir que, apesar dos 38 anos de idade, se sente preparado para continuar a espalhar magia e classe nos relvados. [Vídeo: Instagram]