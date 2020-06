Só há 63 destes no Mundo: Jorge Lorenzo recebeu Lamborghini de ficar de boca aberta

A carregar o vídeo ...

Jorge Lorenzo visitou esta sexta-feira as instalações da Lamborghini, recebendo das mãos dos responsáveis da marca um dos mais exclusivos carros do Mundo (foram produzidos apenas 63), o Aventador SVJ 63 Roadster. As imagens do momento da entrega são elucidativas do sentimento que o espanhol teve naquela altura. Como um bebé que tem um novo presente...