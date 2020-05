A carregar o vídeo ...

O Mundo da Fórmula 1 ficou, esta terça-feira, em choque com o anúncio feito pela Ferrari a informar que Sebastian Vettel está de saída da equipa no final da temporada. Recorde a carreira do piloto alemão em números, ele que só é ultrapassado por Michael Schumacher e Niki Lauda no número de triunfos pela marca italiana. [Vídeo: Omnisport]