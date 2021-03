«Só um jogador equilibrado como o Lucas Mineiro chega a Portugal naquela turbulência e consegue adaptar-se»

A carregar o vídeo ...

Rui Almeida participou no processo de contratação de Lucas Mineiro para o Gil Vicente. O treinador destaca, além da qualidade futebolística, a personalidade do brasileiro e dá como exemplo a chegada do brasileiro a Portugal, a primeira etapa no futebol europeu. O falecimento de Dito, então diretor-geral dos gilistas, e os casos de Covid-19 no plantel abalaram o dia a dia do clube, mas Lucas Mineiro conseguiu adaptar-se.