Sobrinha de George Floyd faz discurso comovente no funeral do tio e não poupa Donald Trump

A carregar o vídeo ...

Brooke Williams, sobrinha de George Floyd, o afro-americano que morreu às mãos de um polícia branco, proferiu esta terça-feira um comovente discurso no funeral do tio. Não poupou o agente, que "viu a alma sair do corpo do meu tio sem mostrar remorsos", nem Donald Trump. "Alguém disse que quer a América grande outra vez. Mas quando é que a América alguma vez foi grande?", questionou. "Estas leis têm de ser mudadas. Acabem com os crimes de ódio, por favor", pediu. (Vídeo Twitter)