David Schumacher, filho de Ralf e sobrinho de Michael com o mesmo apelido, sofreu este fim de semana um assutador acidente na etapa de Hockenheim do DTM. Além do sobrinho do lendário campeão do Mundo de Fórmula 1, de 20 anos, também esteve envolvido no acidente Thomas Preining, sendo que ambos escaparam ilesos apesar do aparato do impacto.