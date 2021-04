Grande arrancada de Diogo Dalot termina em assistência para golo de Rafael Leão no Parma-Milan

Sociedade portuguesa no terceiro e último golo da vitória (1-3) do Milan em casa do Parma. Diogo Dalot - que havia entrado aos 72 minutos da partida - arrancou desde o meio-campo milanista e só parou quando encontrou espaço para colocar a bola nos pés do compatriota Rafael Leão (que tinha entrado aos 84') para fazer o 1-3 final. [Vídeo: VSports]