Sócios do Barcelona aprovam o 'Espai Barça': Camp Nou vai mesmo ser remodelado

Quase 88% dos sócios do Barcelona que participaram no referendo votaram a favor do financiamento, no valor máximo de 1,5 mil milhões de euros, do Espai Barça, um projeto que visa remodelar não só Camp Nou como também as restantes instalações desportivas naquela zona, como pavilhão desportivo, o Palau Blaugrana. Veja como ficarão as instalações neste vídeo.