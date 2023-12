Socos, empurrões e insultos: adeptos invadem pavilhão e provocam caos nas eleições do Santos

A carregar o vídeo ...

Marcelo Teixeira foi, nas últimas horas, eleito novo presidente do Santos num dia bastante atribulado. Isto porque vários adeptos do emblema brasileiro tentaram invadir o pavilhão onde se realizava o evento e precisaram de ser retirados pela polícia, que acabou por recorrer a balas de borracha - garante o 'Globo Esporte' - para dispersar a confusão. Recorde-se que o Santos terminou o Brasileirão no 17.º lugar, descendo para a Série B. (Vídeo: Twitter/Yago Rudá)