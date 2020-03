A carregar o vídeo ...

Um vídeo partilhado esta segunda-feira nas redes sociais mostra Nacho Novo, antigo jogador do Rangers, envolvido em cenas de pancadaria em East Killbridge, na Escócia. O espanhol atinge, com vários murros, um homem desconhecido e nem um pedido de uma presença feminina no local o fez acalmar. [Vídeo: Twitter]