Soldado perdeu as estribeiras com Koeman: «És um palhaço, falta-te humildade»

Diante do Granada, o Barcelona teve de se aplicar a fundo para vencer no prolongamento e os festejos de Ronald Koeman no 4-3 e 5-3 dizem bem da importância do triunfo. Eufórico, o holandês acabou por deixar os adversários à beira de um ataque de nervos, o que provocou mesmo 'bocas' vindas da bancada por parte de Roberto Soldado. "É um anormal", disse num primeiro momento, para depois acrescentar voltado para o holandês: "És um palhaço, falta-te humildade".