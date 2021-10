Solksjær: «Cristiano Ronaldo tem feito de tudo para ajudar a equipa»

A fase do Manchester United não é das melhores, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e um desaire no jogo mais recente diante do Leicester, e por isso o duelo desta quarta-feira diante da Atalanta assume cariz decisivo. Na sua antevisão, Ole Gunnar Solksjær falou da importância do jogo e também de Cristiano Ronaldo.



(Vídeo: One Football)