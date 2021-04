A carregar o vídeo ...

Ole Gunnar Solskjaer criticou este domingo a conduta dos jogadores do Tottenham no jogo de hoje frente ao Manchester United, particularizando um episódio que envolve o sul-coreano Heung-Min Son. "Se o meu filho ficasse três minutos no chão daquela forma, não lhe dava de comer", atirou, aos microfones da 'Sky Sports'. [Vídeo: Football Daily]