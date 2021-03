Solskjaer desistiu de observar um jogador por causa do penteado: «Vamos para casa»

A carregar o vídeo ...

Em entrevista ao 'Football Daily', Ole Gunnar Solskjaer revelou que quando treinou o Molde pela segunda vez, entre 2015 e 2018, desistiu de observar um jogador por causa do corte de cabelo. "Uma vez fui observar um jogador e vi-o sair do balneário para o relvado. Levava um penteado com uma crista, virei-me para o meu olheiro e disse 'não, vamos embora. Não me interessa'. Foi uma viagem de scouting muito curta", disse, com boa disposição, o técnico norueguês do Manchester United. [Vídeo: Twitter Football Daily']