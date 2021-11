Ole Gunnar Solskjaer deixou elogios a Cristiano Ronaldo e a Bruno Fernandes na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a Atalanta marcado para esta terça-feira. O treinador norueguês destacou a mentalidade e a motivação dos dois internacionais portugueses, algo que diz contribuir para o facto de ambos terem chegado ao mais alto nível no futebol. [Vídeo: One Football]