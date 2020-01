Solskjaer 'passou-se' com Lingard: «Mais uma dessas e tiro-te de campo!»

A carregar o vídeo ...

Ole Gunnar Solskjaer perdeu a paciência por completo com Jesse Lingard no encontro com o Manchester City, chegando mesmo ao ponto de ameaçar o jovem de o tirar de campo se repetisse a cena que protagonizara. E ainda que o técnico do Manchester United tenha desvalorizado a situação já esta quinta-feira, certo é que Lingard foi mesmo retirado de campo poucos minutos depois deste sério aviso...