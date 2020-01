Solskjäer e a possível saída de Ashley Young: «Não é o momento para falar sobre aqueles que podem sair...»

A carregar o vídeo ...

Ole Gunnar Solskjäer negou, durante a conferência de imprensa após a derrota (1-3) do Man. United diante do Man. City, sobre o eventual interesse do Inter em garantir Ashley Young. O treinador dos red devils afirmou ainda não ter qualquer conhecimento sobre a saída do internacional inglês para o atual primeiro classificado da Serie A. [Vídeo:Omnisport]