Ole Gunnar Solskjäer, treinador norueguês do Manchester United, fez esta sexta-feira a antevisão do encontro diante do Norwich, que irá realizar-se este sábado, a contar para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra. Para o técnico dos red devils, vencer este troféu seria um feito "importante" para a confiança da equipa. [Vídeo: Omnisport]