Depois da expressão emocionada que encantou os adeptos argentinos no duelo com o México , Pablo Aimar voltou a ser destacado nas redes sociais pela sua reação quando o marcador do jogo com a Croácia estava já em 3-0. "Somos todos Aimar", lia-se em vários posts feitos no Twitter com o vídeo que pode ver acima.