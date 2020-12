A carregar o vídeo ...

Son Heung-min e Cristian Benteke protagonizaram este domingo, antes do duelo entre Tottenham e Crystal Palace, um dos momentos mais insólitos do fim de semana. Os dois jogadores estavam tão concentrados para o arranque da partida, que nem se lembraram que antes do apito inicial havia o habitual momento de ajoelhar em protesto contra o racismo.