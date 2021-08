Son e o golo que deu a vitória ao Tottenham sobre o Manchester City: «Tive sorte»

Um golo de Son deu a vitória ao Tottenham frente ao Manchester City , na 1.ª jornada da Premier League. No final do encontro, o avançado destacou o "grande trabalho" da equipa e ainda comentou o momento que soltou a festa nas bancadas. "Tive sorte no golo. Acho isso porque escorreguei. Por sorte a bola entrou. Marquei o golo mas, para ser sincero, estou feliz e grato pela exibição da equipa. Isto não é apenas sobre mim. O golo prova que a exibição da equipa foi boa. Foi uma tarde feliz", realçou. [Vídeo: One Football]