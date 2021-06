Son marcou ao Líbano e dedicou o golo ao amigo Eriksen

A carregar o vídeo ...

Son Heung-min garantiu este domingo o triunfo (2-1) da Coreia do Sul diante do Líbano , na fase de apuramento para o Mundial'2022. O avançado fez o segundo golo dos coreanos, de penálti, aos 66 minutos, e nos festejos correu para uma das câmaras de televisão junto ao relvado e enviou uma mensagem de apoio a Christian Eriksen, com quem partilhou o balneário do Tottenham durante quatro épocas e meia. "Chris mantém-te forte, adoro-te", disse Son. [Vídeo: Twitter]