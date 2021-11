A carregar o vídeo ...

'Neemias Queta: Big Dream' é o nome do documentário da Betclic sobre a vida do basquetebolista dos Sacramento Kings que estreia amanhã. Nascido no Barreiro, há 22 anos, Neemias Queta recorda como foi o seu percurso e as dificuldades por que passou, até chegar à NBA. Veja um excerto do documentário. (Vídeo Twitter)